Сломался единственный американский ледокол

Американский ледокол Healy сломался и потребовал капитального ремонта

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в этом месяце к северо-западу от города Порт-Анджелес, передает РИА «Новости». В результате происшествия никто не пострадал, однако кораблю требуется серьезное обслуживание.

«Ледокол береговой охраны США Healy столкнулся с серьезной технической неисправностью во время плавания к северо-западу от города Порт-Анджелес в штате Вашингтон. Пострадавших нет. 13 июля буксиры благополучно доставили судно в порт базирования для расследования инцидента и проведения капитального ремонта», – говорится в официальном сообщении.

Ранее президент Дональд Трамп отмечал острую нехватку подобных судов в стране. По словам американского лидера, Соединенные Штаты располагают лишь одним старым ледоколом, тогда как Россия обладает масштабным ледокольным флотом.

Он также добавил, что попытка американцев построить новый корабль такого класса завершилась неудачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ледокол Healy в 2024 году пострадал из-за сильного пожара. Осенью прошлого года президент Дональд Трамп объявил о планах закупки одиннадцати финских судов.

Позже американский лидер назвал смехотворным соотношение ледокольных флотов России и США.