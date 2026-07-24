Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Названа дата заседания Совбеза ООН по Украине
СБ ООН решил провести заседание по Украине 27 июля
В понедельник, 27 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам поддержания мира и безопасности на украинской территории, следует из расписания работы органа.
Совет Безопасности ООН запланировал проведение заседания по ситуации на Украине на 27 июля. Мероприятие начнется в 17:00 по московскому времени, передает РИА «Новости».
Согласно опубликованному расписанию работы органа, темой встречи значится «Поддержание мира и безопасности на Украине». Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.
Ранее управление Верховного комиссара ООН официально обратилось к российской стороне за материалами дела об атаке Киева на колледж в Старобельске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ход обсуждения этого теракта в Совете Безопасности.