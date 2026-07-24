Названа дата заседания Совбеза ООН по Украине

СБ ООН решил провести заседание по Украине 27 июля

Tекст: Дарья Григоренко

Совет Безопасности ООН запланировал проведение заседания по ситуации на Украине на 27 июля. Мероприятие начнется в 17:00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

Согласно опубликованному расписанию работы органа, темой встречи значится «Поддержание мира и безопасности на Украине». Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.

Ранее управление Верховного комиссара ООН официально обратилось к российской стороне за материалами дела об атаке Киева на колледж в Старобельске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ход обсуждения этого теракта в Совете Безопасности.