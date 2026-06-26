И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже
Лавров: Слова Рубио об отсутствии договоренностей в Анкоридже вызывают вопросы
Заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече лидеров двух стран в Анкоридже, передает ТАСС. Министр счел подобные высказывания некорректными.
«Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», – отметил Лавров.
По его словам, если Вашингтон предложил варианты решения кризиса, а Москва с ними согласилась, то отрицать факт договоренностей не слишком изящно.
Лавров призвал внести ясность в дальнейшую роль Соединенных Штатов в процессе урегулирования.
Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков указал на неспособность американской стороны выполнить договоренности из Анкориджа.
Глава МИД Сергей Лавров выразил удивление отказом Вашингтона от роли посредника в урегулировании конфликта.