Пленный ВСУ сообщил о рытье окопов в зоне с высоким уровнем радиации у Чернобыльской АЭС

Украинское командование заставляет мобилизованных солдат рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где радиационный фон в 12 раз превышает норму, сообщил военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области, передает РИА «Новости».

По словам Озимова, его отправили в Киевскую область для строительства деревянно-земляных огневых точек (ДЗОТ) на территории Чернобыльской АЭС. Он утверждает, что солдаты отказывались выполнять задания из-за высокого уровня радиации, но начальство настаивало на продолжении работ. В итоге работы проводились по полтора часа на протяжении примерно трех месяцев.

Озимов рассказал, что был мобилизован, когда случайно попал под раздачу повесток возле супермаркета. Ему вручили повестку и отправили в инженерные войска без прохождения учебки. В конце концов, он попал на полигон, где пробыл всего сутки до отправки на задание.

Виталий Озимов, 29 лет, сдался в плен российской армии в Курской области. Он служил в ВСУ в 49-й бригаде в военной части А2738 и имел специальность водитель-сапер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предположил, что бывшие сотрудники станции содействуют ВСУ в планировании атак.

Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах Киева провести террористическую атаку, включающую захват и минирование Курской АЭС, что могло привести к катастрофе уровня Чернобыля.

Украина наносит удары по энергетическим объектам гражданского назначения, а «ядерный терроризм» стал «главной визитной карточкой» киевского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.