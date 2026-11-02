Си Цзиньпин пообещал способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин пообещал содействовать восстановлению мира на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай продолжит выступать за урегулирование конфликтов политическими и дипломатическими средствами, а также поддерживать страны Ближнего Востока в построении общего дома безопасности и сотрудничества, заявил Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в понедельник, передает РИА «Новости».

По его словам, Китай готов укреплять координацию с арабскими странами, включая Оман и страны Персидского залива, для достижения прочной стабильности в регионе.

Китайский лидер также отметил поддержку Омана в защите его национальной независимости и самостоятельного пути развития. Си Цзиньпин призвал Оман к расширению практического сотрудничества и укреплению взаимного политического доверия.

Хейсам бен Тарик находится в Китае 1-2 ноября, это первый государственный визит султана Омана в КНР за 48 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества крупных держав.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.