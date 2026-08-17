Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Вооруженные пираты захватили грузовое судно у берегов Сомали
Группа из восьми вооруженных человек проникла на борт следовавшего в Танзанию сухогруза под флагом Коморских Островов и взяла судно под контроль. Инцидент произошел недалеко от побережья Сомали.
Представители британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, подтвердили факт нападения. «Грузовое судно под флагом Коморских Островов было захвачено в 25 морских милях к северо-востоку от [города] Эйль (Сомали). На борт судна поднялись восемь вооруженных человек, которые впоследствии захватили его», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Захваченный корабль вышел из турецкого города Текирдаг и направлялся в танзанийский Дар-эс-Салам. Последний сигнал автоматической системы идентификации был зафиксирован днем, когда сухогруз двигался на северо-запад к сомалийскому берегу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле неизвестные лица захватили грузовое судно у побережья Сомали.
В мае индийский ракетный эсминец Kolkata защитил коммерческий корабль от атаки морских разбойников.
В июле американские военные досмотрели шедший под флагом Коморских Островов танкер в Аравийском море.