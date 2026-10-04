Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

«Политический труп» Мерц толкнул Украину на новую эскалацию в конфликте с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Председатель правительства ФРГ также заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь, хотя и не разделяю их», – сказал он.

Стоит отметить, что в немецких политических кругах Мерца называют «канцлером Украины», который ведет Германию к эскалации конфликта и ухудшению отношений с Россией. Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, доля сторонников усиления поддержки Киева снизилась с 43% в феврале до 32% в июне.

Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1000 км.

В Берлине заявили, что расширение германо-украинского сотрудничества будет способствовать также притоку средств и технологий в ФРГ. Зеленский в свою очередь пообещал, что ВСУ удвоят атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.





В самой же Германии во время визита Мерца в Киев состоялись митинги против милитаризации страны и возвращения обязательного призыва. На акции в Берлине звучали пророссийские лозунги. В Бремене демонстранты сожгли флаг ФРГ и напали на полицейских, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). Участники акций потребовали отменить все экономические санкции и поставки оружия Украине, а также высказались за рост расходов на социальную сферу.

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала визит канцлера в Киев на фоне нехватки денег на нужды собственных граждан. «В национальный праздник Германии Мерц едет на Украину и обещает выделить еще миллиарды из средств немецких налогоплательщиков, причем этих средств не хватает системам пенсионного и медицинского страхования», – отметила Вайдель. Она напомнила также про серьезный энергетический кризис в стране.

В свою очередь Минобороны России в своем канале в Max заявило, что ведомство услышало заявление Зеленского об усилении ударов по российским НПЗ. «В ответ на эти угрозы Минобороны напоминает, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия главаря киевского режима», – указало министерство.

«После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил России по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима», – отмечается в сообщении.

Ведомство сообщило о поражении в Киеве Северного автотранспортного моста через Днепр, обеспечивающего переброску войск и логистику военных грузов. Блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале выложил видео с места удара. Последствия атаки также опубликованы в канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

«Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP-9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1000 км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Впрочем, уточнил он, новые средства вряд ли помогут Киеву существенно улучшить защиту от российских ракет и БПЛА. «Беспилотник-перехватчик Strila имеет сравнимую с БПЛА «Герань-4 Сикер» скорость полета – около 350 км/ч. При этом наш аппарат может краткосрочно разгоняться до 500 км/ч благодаря турбореактивному двигателю. Кроме того, Россия готовится запустить в производство «Герань-5», обладающую крейсерской скоростью около 600 км/ч», – детализировал аналитик.

Кроме того, добавил эксперт, Россия начинает массово применять при ударах дронами mesh-связь, благодаря которой БПЛА имеют возможность успешно уходить от украинских перехватчиков. «Кроме того, ВСУ использовали истребители F-16 и МиГ-29, но, по словам самого Зеленского, запасы 20-мм боеприпасов у Киева на исходе», – напомнил собеседник. «Что касается FP-9, то Россия имеет опыт перехвата таких целей с помощью комплексов С-300В4, С-400, С-500», – добавил он.

«Тем не менее это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис.

В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

Собеседник напомнил, что ситуация в Киеве обостряется – жители, имеющие такую возможность, предпочитают проводить продолжительное время вне города. Кроме того, в Верховной раде раздаются призывы эвакуировать органы власти в западные регионы Украины или даже в Польшу.

«Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – указал Кнутов.

«Мерц своими действиями и заявлениями пытается продемонстрировать, что судьбы Берлина и Киева тесно связаны.

Поэтому он приехал в украинскую столицу в День национального единства Германии, пропустив важные торжественные мероприятия в своей стране», – отметил германский политолог Александр Рар.

Спикер напомнил: Мерц постоянно заявляет, что Украина сражается за свободу, либеральные ценности и независимость. «По его словам, именно за эти приоритеты ФРГ 45 лет боролась против СССР – вплоть до 1990 года. Тем самым канцлер укрепляет новый желанный немецкий нарратив, чувствуя ослабление поддержки Киева в европейских обществах», – пояснил собеседник.

«Падению проукраинской поддержки Мерц пытается противодействовать жесткими решениями и попытками восстановления полуразрушенного топливно-энергетического комплекса республики до зимних холодов. Украина будет нуждаться в громадных объемах топлива. По словам канцлера, Германия, у которой собственные запасы газа на исходе, готова идти на крайние меры, чтобы не бросить Киев в беде», – указал политолог.

Мерца можно назвать политическим трупом, согласен политолог Владимир Корнилов. «У главы правительства серьезные электоральные и политические проблемы. Он бы уже был смещен с поста, если бы весной ряд западных земель страны – Саар, Швезвиг–Гольштейн, Северный Рейн–Вестфалию – не ожидали выборы. Так что он является канцлером на передержке», – сыронизировал спикер.

Политолог напомнил, что европейские политики особо активно практикуют посещение Киева именно во время обострения электоральных проблем в своих странах.

«Они ходят по руинам, укоряют Россию и обещают «воевать вместе с Украиной», а затем садятся с саквояжем в поезд и уезжают», – отметил собеседник.

Политолог также указал на ложь Мерца, заявившего в ходе визита в Киев о том, что Россия якобы бьет по гражданским целям. «На кадрах видно, что эти «мирные объекты» представляют собой, например, офисы «Укртелекома», обеспечивающего связью ВСУ», – обратил внимание Корнилов.

В целом, заметил он, Мерцу вряд ли удастся получить какие-либо политические дивиденды из визита в Киев. «Сомневаюсь, что это сейчас сможет впечатлить германский электорат. К тому же прогулки немецкой делегации по украинской столице проходили под звуки воздушной тревоги. Таким образом Россия прямо уведомила всех западных политиков о том, что политический туризм на Украину прекращается. И это тоже не добавит политический вес канцлеру», – резюмировал спикер.