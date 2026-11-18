Игорь Караулов
Школьные классики не обязаны быть удобными
Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?
Геворг Мирзаян
Станет ли Шэньчжэнь второй Ялтой
От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.
Андрей Медведев
Крымский мост починят, а Украину – нет
Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.