Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.

От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.

Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?

Европу зимой ждет самый страшный сценарий Сильных морозов еще нет, а Европа уже бьет все рекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ). Европейцы почти в два раза быстрее расходуют ресурсы своих ПХГ. Тогда как уровень закачки и так был рекордно низким. Ситуацию осложняет еще несколько факторов. Какой самый опасный сценарий для Евросоюза этой зимой? Подробности Перейти в раздел

Евросоюз начал повторяться в антироссийских санкциях Евросоюз продолжает вводить санкции против российского энергосектора. На этот раз под ограничения попали 12 компаний, управляющих отечественными НПЗ. Впрочем, эксперты считают, что ущерба отрасли новые меры не нанесут – все возможные санкции против российской нефтепереработки Западом были введены уже ранее. Зато такие действия наглядно демонстрируют раздражение Брюсселя, который оказался на обочине переговоров по урегулированию украинского кризиса. Подробности Перейти в раздел

Крымский мост использует свою способность к восстановлению Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ. Пока Киев пытался представить удар как свое достижение, поезда возобновили движение через Керченский пролив, а правительственная комиссия занялась оценкой повреждений и подготовкой ремонта. Эксперты считают возвращение моста в строй вопросом времени – ускорить его поможет замысел инженеров, предусмотревших возможность замены конструкций. Чего добивалась Украина этим ударом и как российские военные ответят на атаку по Крымскому мосту? Подробности Перейти в раздел

Уяма удержит отношения России и Японии у края пропасти Япония определилась с кандидатурой нового посла в России. Им станет Хидэки Уяма, который уже работал в Москве в должности советника. Его назначение состоялось в момент, когда отношения между странами достигли низшей точки за весь послевоенный период. О чем говорит выбор Токио в пользу Уямы? Сможет ли он наладить рабочие каналы связи в тех сферах, где еще сохраняется пространство для диалога? Подробности Перейти в раздел

Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности Перейти в раздел