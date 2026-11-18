От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
В Национальном центре «Россия» стартовал второй сезон Школы юного журналиста
Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова дала старт второму сезону образовательного проекта «Школа юного журналиста», к которому присоединились более 400 участников со всей страны.
В новый состав проекта вошли школьники из Москвы, Московской области, а также из филиалов центра и других регионов. По итогам отбора к участию рекомендованы 403 конкурсанта, из которых 270 будут обучаться очно, а еще 133 человека пройдут уникальный онлайн-модуль.
«Дорогие ребята, вы становитесь частью большой семьи Национального центра «Россия», который создан по распоряжению Президента Владимира Владимировича Путина как место гордости и достижений», – заявила Виртуозова. По ее словам, журналист выполняет важную роль в современном мире, а проект станет для участников счастливым стартом в профессии.
«Но рассказывать о стране и людях непросто и очень ответственно: в мире коротких сообщений нужно говорить о тех, кто создает страну, так, чтобы это услышал весь мир. Для этого нужно увидеть Россию, ее историю и героев. И, конечно, уметь об этом рассказать. Героев не надо создавать – они рядом с нами. Это мастера промыслов, ученые, осваивающие Арктику и Антарктику, простые ребята, которые в обычных ситуациях спасают людей. Их очень много, и главное – научиться их замечать. А для этого нужны профессионализм, опыт и знания, которые вы получите в Школе юного журналиста», – сказала она.
Образовательная программа состоит из практического, профессионального, мотивационного и других модулей. В январе участников ждет зимняя сессия в реальной медиасреде, летом состоятся стажировка и промежуточная аттестация, а завершится обучение защитой выпускных работ. Соорганизаторами проекта выступают Минпросвещения и «Движение первых».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Национальном центре «Россия» прошел образовательный семинар для юных блогеров.
В марте в Москве стартовала первая образовательная программа Школы юного журналиста.
В начале года в центре состоялась презентация проекта.