Шугаев: Россия и Китай перешли к технологическому сотрудничеству в ПРО и космосе

Tекст: Вера Басилая

«Сегодня мы констатируем, что мы переходим, в том числе от прямых поставок к технологическому сотрудничеству, у нас даже программа есть, и она уже включает в себя весьма серьезные темы, которые космоса касаются, и противоракетной обороны, и военно-морского флота», – заявил Шугаев.

По его словам, это сотрудничество находится на совершенно другом уровне, передает ТАСС.

Директор ФСВТС добавил, что в стоимостном выражении объемы взаимодействия также весьма серьезные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобороны заявило о динамичном развитии военного сотрудничества России и Китая.

В том же месяце Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве.

Технологическое партнерство двух стран в космической сфере стало одной из ключевых тем Российско-Китайского форума в Хабаровске.