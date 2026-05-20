Москва и Пекин договорились продолжить работу по упрощению безвиза
Российская и китайская стороны планируют облегчить взаимные поездки, опираясь на успешный опыт реализации механизма безвизового обмена и укрепление двусторонних гуманитарных связей, говорится в совместном заявлении двух стран.
Государства намерены развивать деловое сотрудничество за счет снятия барьеров для путешественников, передает РИА «Новости».
«Стороны, отметив успешный опыт реализации механизма безвизовых поездок граждан двух стран и его положительное влияние на развитие деловых и гуманитарных связей, договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей и постепенному облегчению взаимных поездок граждан», – отмечается в тексте документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений. В феврале Путин отмечал отсутствие проблем у профильных ведомств из-за отмены виз.