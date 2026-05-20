Россия и КНР выразили обеспокоенность милитаризацией США Арктики
Россия и Китай выступили против усиления военной активности Соединенных Штатов и их партнеров в арктической зоне, сообщила пресс-служба Кремля.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
«Стороны выражают обеспокоенность в связи с милитаризацией США и их союзниками высоких широт, подтверждают приверженность нормам международного права в Арктике», – отмечается в опубликованном документе.
В заявлении также подчеркивается необходимость уважения суверенитета арктических стран. Москва и Пекин подтвердили готовность развивать конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы сохранить регион территорией с низким уровнем военно-политической напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова связала рост напряженности в Арктике с действиями НАТО.
Ранее ФСБ обвинила США в попытках милитаризовать этот регион.
При этом российское внешнеполитическое ведомство отметило мирный характер отношений Москвы и Пекина на данных территориях.