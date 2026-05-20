Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут переговоры с Си Цзиньпином

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин приехал к Дому народных собраний в Пекине, где состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». Российский лидер прибыл с визитом в Китай накануне вечером.

Основная рабочая программа началась в среду с торжественной церемонии встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний стартуют переговоры на высшем уровне.

Ожидается, что лидеры двух стран рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, в том числе наиболее чувствительные вопросы. Они также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин планируют детально обсудить сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

В аэропорту Пекина главу российского государства встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал детальное обсуждение взаимодействия двух стран в нефтегазовой сфере.