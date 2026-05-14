Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
Путин назначил Мартыненко новым послом России в Кабо-Верде
Президент России Владимир Путин освободил Юрия Материю от дипломатических обязанностей, передав пост руководителя миссии в островной африканской стране Андрею Мартыненко.
Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Мартыненко Андрея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа.
Отдельным распоряжением президент снял с должности Юрия Материю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Владимир Путин назначил Анну Пономареву послом в Чехии.
В том же месяце глава государства утвердил Сергея Андреева на пост руководителя дипмиссии в Словакии.
В конце осени российский лидер освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.