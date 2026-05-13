Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
Участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, президентом принята отставка действующего губернатора Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщает официальный сайт Кремля. Врио главы региона назначен Александр Михайлович Шуваев – до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области.
В тексте указа отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством о принципах организации публичной власти в субъектах РФ и вступает в силу со дня подписания.
Шуваев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.
Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.
Также президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.