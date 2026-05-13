Суд Евросоюза признал незаконным продление санкций против Михаила Гуцериева
Европейский суд постановил снять ограничения с российского предпринимателя Михаила Гуцериева, признав необоснованным решение о продлении рестрикций до февраля 2026 года.
Европейский суд удовлетворил очередной иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене санкций, передает РИА «Новости». Инстанция признала незаконным решение Совета ЕС о продлении ограничений против предпринимателя до февраля 2026 года.
«Совет допустил ошибку в оценке», – говорится в тексте судебного постановления. В документе отмечается, что европейским властям не удалось доказать факт получения бизнесменом выгоды от властей Белоруссии или их поддержки на момент продления санкций в феврале 2025 года.
Судьи сочли бездоказательными утверждения о наличии у Гуцериева значимых бизнес-интересов в белорусском энергетическом и калийном секторах. Также не нашли подтверждения заявления о сохранении им тесных связей с белорусским лидером Александром Лукашенко. В инстанции подчеркнули, что часть доводов строилась на событиях многолетней давности.
По итогам разбирательства суд обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки. Осенью 2025 года европейская инстанция уже отменяла санкционные акты предыдущего года в отношении предпринимателя из-за ошибок в оценке ситуации. Гуцериев находился под европейскими ограничениями с 2021 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года суд Евросоюза отменил решение о введении санкций против Михаила Гуцериева.
В 2021 году Брюссель включил бизнесмена в санкционный список по Белоруссии.
После этого предприниматель покинул совет директоров компании «Русснефть».