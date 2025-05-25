Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
В Белгородской области поезд подорвался на взрывном устройстве
В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство под рельсами, в результате чего повреждена контактная сеть и остановлено движение поездов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство в Белгородской области, в результате чего произошел взрыв, передает РИА «Новости». Гладков отметил: «По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет».
Гладков уточнил, что после инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Временно приостановлено движение поездов по данному участку.
По словам губернатора, на месте происшествия работают все оперативные службы, продолжается уточнение информации о последствиях взрыва и масштабах повреждений.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны сбрасывают на территорию Белгородской области мины, которые замаскированы под обычные сельскохозяйственные объекты, включая кукурузу.
Ранее сообщалось, что саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области.
Саперы также нейтрализовали современную противопехотную мину украинского производства в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области.