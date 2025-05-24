При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
Сапер рассказал о замаскированных под кукурузу минах ВСУ в Белгородской области
Сапер сообщил о сбросе ВСУ замаскированных мин с дронов в Белгородской области
Украинские дроны сбрасывают на территорию Белгородской области мины, которые замаскированы под обычные сельскохозяйственные объекты, включая кукурузу, сообщил российский сапер с позывным Шмель.
Российский сапер с позывным Шмель сообщил, что украинские операторы БПЛА замаскировали взрывные устройства под кукурузу, деревянные предметы и траву, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
По его словам, самодельные взрывные устройства сбрасываются с БПЛА.
Разминирование в Белгородской области осуществляется совместно с добровольческим отрядом «Барс-Белгород».
Ранее сообщалось, что саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области.
Саперы также нейтрализовали современную противопехотную мину украинского производства в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области.