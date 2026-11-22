Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.12 комментариев
Кушнер призвал Украину взять ответственность за собственное будущее
Американские и европейские обязательства по поддержке Украины должны сопровождаться ее стремлением к собственному успеху, заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер.
«Безопасность также должна поддерживаться экономической мощью. Украине нужен заслуживающий доверия долгосрочный план процветания с реформами, укрепляющими ее институты, экономику и самостоятельность», – написал Кушнер в соцсети Х.
По его словам, готовность решать исторические вопросы создает важную возможность остановить конфликт. Он отметил, что сотни миллиардов, которые сейчас тратятся на конфликт, могли бы быть инвестированы в экономики США и Европы – в создание рабочих мест, экономический рост, снижение цен на энергоносители и укрепление инфраструктуры.
Целью Вашингтона Кушнер назвал суверенную, безопасную, процветающую и свободную Украину, а также более сильную и стабильную Европу.
«Значительные обязательства со стороны Америки и Европы должны сопровождаться готовностью самой Украины добиваться собственного успеха», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кушнер перечислил три основных элемента плана США по украинскому урегулированию.
Кушнер заявил об одобрении Белым домом предоставления Украине аналога пятой статьи Устава НАТО только при соответствии этого шага национальным интересам США.
Также он сообщил, что США хотят убедить Россию в отсутствии у НАТО стремления к конфронтации.