Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.12 комментариев
Кушнер назвал условие предоставления Киеву гарантий безопасности
Кушнер: Вашингтон одобрит гарантии безопасности Украине только в интересах США
Белый дом одобрит предоставление Украине аналога пятой статьи Устава НАТО только при условии соответствия такого шага национальным интересам США, заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.
«Готовность <...> рассмотреть гарантии безопасности для Украины, подобные пятой статье [Устава НАТО], является важнейшим условием для достижения прочного мира», – подчеркнул Кушнер в X.
Белый дом пойдет на предоставление Киеву таких гарантий безопасности лишь в том случае, если этот шаг будет явно отвечать национальным интересам страны, а вероятность фактического применения гарантий окажется крайне низкой.
По словам Кушнера, согласие России обсуждать подобные условия стало серьезным шагом вперед и потенциальным свидетельством серьезного отношения Москвы к мирному процессу. Надежные гарантии, подкрепленные мерами сдерживания и предотвращения конфликтов, способны значительно снизить риск новой войны, заявил он.
Спецпосланник отметил правоту Киева, требующего конкретных, надежных и четко задокументированных обязательств. В настоящее время американская сторона ведет соответствующую работу, однако любые предложенные гарантии потребуют тщательного рассмотрения, а также одобрения в соответствии с конституционными процедурами и решениями Конгресса США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кушнер заявил о согласии Москвы включить аналог пятой статьи Устава НАТО в будущее соглашение по безопасности для Украины.
Спецпредставитель главы Белого дома назвал гарантии безопасности в числе трех основных элементов плана США по украинскому урегулированию.