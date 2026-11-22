Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.12 комментариев
Во Франкфурте 40 пассажиров двух авиарейсов заподозрили у себя норовирус
FR: У 40 пассажиров двух рейсов во Франкфурте выявили признаки норовируса
В аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии около 40 пассажиров двух рейсов из Доминиканской Республики пожаловались на недомогание, которое могло быть вызвано норовирусом, сообщает издание Frankfurter Rundschau.
Экстренные службы провели крупную операцию в аэропорту Франкфурта-на-Майне после прибытия двух самолетов из Доминиканской Республики, пассажиры которых пожаловались на плохое самочувствие, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Frankfurter Rundschau.
Признаки заболевания обнаружили примерно у 40 человек. Врачи заподозрили у них норовирусную инфекцию, которая могла распространиться во время круизного плавания в Доминикане.
По итогам проверки двух человек госпитализировали, при этом одного из них увезли в больницу по причинам, не связанным с перелетом. Остальным пассажирам разрешили продолжить путь.
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