FR: У 40 пассажиров двух рейсов во Франкфурте выявили признаки норовируса

Tекст: Ольга Иванова

Экстренные службы провели крупную операцию в аэропорту Франкфурта-на-Майне после прибытия двух самолетов из Доминиканской Республики, пассажиры которых пожаловались на плохое самочувствие, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Frankfurter Rundschau.

Признаки заболевания обнаружили примерно у 40 человек. Врачи заподозрили у них норовирусную инфекцию, которая могла распространиться во время круизного плавания в Доминикане.

По итогам проверки двух человек госпитализировали, при этом одного из них увезли в больницу по причинам, не связанным с перелетом. Остальным пассажирам разрешили продолжить путь.

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