НЦ «Россия» впервые стал главной площадкой для Географического диктанта

Tекст: Ольга Иванова

Участниками диктанта в НЦ «Россия» стали почетные гости, представители общественных и молодежных организаций, деятели культуры, школьники и студенты. Всего на более чем 10 тыс. площадок диктант написали свыше миллиона человек из всех регионов России и 121 страны мира.

В Год единства народов России акция проводится в 12-й раз. Ее организатором выступает Русское географическое общество по поручению президента России Владимира Путина. В этом году диктант реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Участникам предложили две версии диктанта: базовую из 30 вопросов и усложненную для знатоков.

«Из года в год наш диктант менял свои форматы, подстраивался под запросы участников, а также государственные задачи. Во многом он определяет, какой должна быть школьная программа и что должно быть в учебниках географии: на этот вопрос нам отвечают миллион участников диктанта», – заявил первый замдиректора Русского географического общества Илья Гуров.

Старт акции был объявлен с Международной космической станции. Космонавты пожелали участникам успехов, отметив, что география не знает границ. Вопросы диктанта озвучили известные телеведущие, актеры и спортивные комментаторы.

Географический диктант проводится с 2015 года. За это время в акции приняли участие более 5 млн человек по всему миру. Главные цели диктанта – популяризация географии России и укрепление единства народов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Национальный центр «Россия» во второй раз стал главным пространством проведения Всероссийского спортивного диктанта.

Там прошел Форум учителей географии.