«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».3 комментария
Котяков анонсировал рост МРОТ в 2027 году до 28,9 тыс. рублей
В Минтруде анонсировали повышение МРОТ до 28,9 тыс. рублей в 2027 году
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда в стране в 2027 году будет увеличен до 28,9 тыс. рублей.
В 2027 году в России запланировано очередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил глава Минтруда, передает РИА «Новости».
«Одним из ключевых мероприятий госпрограммы является также увеличение минимального размера оплаты труда, в будущем году у нас предусмотрено его увеличение до уровня 28 тыс. 935 рублей», – заявил Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье профессор Александр Сафонов спрогнозировал рост МРОТ до 29 тыс. рублей.
В прошлом месяце эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.
Весной специалисты разъяснили, кто из россиян по закону может получать зарплату ниже МРОТ.