Эксперт Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году

Эксперт Балынин заявил о росте декретных выплат до 133 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

Увеличение социальных гарантий напрямую связано с грядущим повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что этот показатель увеличится на 6,8% и достигнет 28,9 тыс. рублей, передает ТАСС.

«Минимальный размер пособия по беременности и родам составит при одноплодной беременности 133 180,6 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями – 148 401,24 рубля, а при многоплодной беременности – 184 550,26 рубля», – сказал Балынин.

Специалист пояснил, что при новом уровне МРОТ минимальный среднедневной заработок для начисления декретных выплат составит 951,29 рубля. Этот экономический показатель традиционно применяется в России для расчета компенсаций по временной нетрудоспособности и других целей социального страхования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Голикова в мае сообщала о росте декретных выплат для студенток. Соцфонд напомнил о праве отцов на декретные выплаты.

Минтруд сообщил о возможности обоих родителей одновременно уйти в декрет при рождении двойняшек.