Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Песков ответил на предложение Трампа о контроле над вооружениями
Предложенный президентом США Дональдом Трампом трехсторонний диалог по контролю над вооружениями потребует срочного возобновления сложных и длительных экспертных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу американского лидера, передает РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, обсуждение вопросов стратегической безопасности требует длительных и тщательных консультаций с участием экспертов.
«Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. Необходимо возобновлять, что называется, вчера», – подчеркнул Песков. Он отметил, что этот процесс в любом случае окажется сильно растянутым по времени из-за высокой сложности темы.
До этого президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил организовать трехсторонние переговоры. Американский лидер выступил за обсуждение контроля над вооружениями с участием представителей Москвы, Пекина и Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко поддержал идею проведения совместных переговоров лидеров России, США и Китая.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил вероятность организации трехстороннего саммита на полях АТЭС.
Ранее Белый дом выразил надежду на присоединение Пекина к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.