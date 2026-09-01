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    1 сентября 2026, 20:30 • Политика

    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы

    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Депутаты Верховной рады не хотят работать в подвале. А переселяют их туда из-за массированных атак БПЛА по украинской столице и окрестностям – ее на протяжении многих дней практически беспрерывно атакуют сотни дронов. Это явление в Киеве уже нарекли «беспилотной каруселью». Эксперты отмечают – теперь законодателям, ранее одобрявшим военные инициативы Зеленского, придется на себе ощутить все последствия и опасности военного конфликта. Но изменит ли это что-то в Раде?

    Заседания Верховной рады могут «переехать» из основного помещения в подвал. В аппарате украинского парламента подобное решение объяснили необходимостью «обеспечения бесперебойной работы депутатов» на фоне регулярных воздушных тревог в Киеве. Проблему признают и сами законотворцы.

    «Следующая сессионная неделя будет горячая: должны рассмотреть ряд законопроектов, которые не только приблизят нас к евроинтеграции, но и помогут наполнить наш бюджет за средства партнеров. С таким количеством и протяженностью тревог миссия почти невыполнима», – пояснила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

    Однако «переезд» дается парламентариям непросто: подвальное помещение Рады слабо оборудовано для проведения регулярных заседаний. На это, в частности, жалуется депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). По его словам, в предлагаемом зале недостаточно мест, из-за чего в соседнем коридоре уже начали расставлять дополнительные стулья.

    При этом законотворцам, которым не удалось занять место в основном зале, следить за ходом заседания предлагается с помощью экранов. Голосовать же за различные инициативы нардепы будут с помощью QR-кодов через специализированную электронную систему.

    Напомним, за последнюю неделю Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву. Так, украинское издание «Страна.ua» сообщает, что в течение семи дней число одновременно находящихся над столицей БПЛА дважды превышало отметку в 250 единиц. Атаки, как отмечается, ведутся практически беспрерывно, из-за чего тревоги в городе стали длиться по 11-13 часов в сутки.

    Налеты БПЛА на Киев весьма результативны. Так, в ночь на первое сентября ВС РФ, по данным Минобороны, поразили целый ряд военных предприятий в Киеве. Дроны попали в предприятие «Файер Пойнт», производящее комплектующие для ракет «Фламинго», «Аэолбавовна», создающее аэростаты для доставки украинских БПЛА, и локомотивное депо Дарница, являющееся ключевым логистическим центром доставки военных грузов.

    Происходящее украинские журналисты назвали «беспилотной каруселью»: атаки осуществляются практически круглосуточно. Проблему признают и в офисе Владимира Зеленского. Так, его советник Сергей Бескрестнов подчеркнул, что Москва в течение одного лишь августа запустила по Украине более двух с половиной тыс. дронов.

    «Происходящее в Киеве – итог авантюрной политики Владимира Зеленского и Верховной рады, которая послушно поддерживала его преступные решения. Совсем недавно местные представители власти говорили о решающем переломе в конфликте с Россией, направляя свои дроны для ударов по нашей гражданской инфраструктуре», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «При этом украинская сторона давала своим «операциям» нарочито громкие названия, например «40-дневная операция по принуждению Москвы к миру». Однако в Киеве, вероятно, забыли, что ВС РФ способны соразмерно отвечать на подобные «инициативы» ВСУ – особенно если украинская сторона сама решает «перейти» очередную грань», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, в настоящий момент мы наблюдаем значительное усиление российских ударов по территории Украины, в том числе по Киеву. Однако отнюдь не Москва пошла по этой лестнице эскалации первой. Именно ВСУ последовательно наносили удары вглубь российской территории, причем эти действия, судя по реакции отдельных депутатов Рады, воспринимались в Киеве с явным удовлетворением», – уточняет он.

    По мнению эксперта, законодатели, привыкшие к комфортной и обеспеченной жизни, вряд ли обрадуются перспективе проводить дни в подвалах. Однако возможностей выразить свое недовольство у них немного: в сложившейся ситуации они практически лишены возможности влиять на политику страны.

    «По большому счету, нынешняя Рада стала бутафорской пародией на демократический процесс.

    Она полностью подконтрольна Владимиру Зеленскому и по всем принципиальным для него вопросам парламент высказывается дружно и одобрительно», – указывает собеседник.

    «Разумеется, иногда депутаты все же позволяют себе публично выражать недовольство. Так, например, произошло во время отставки Михаила Федорова с поста министра обороны страны. Однако проявление самостоятельности парламентариев вскоре сошло на нет – вероятно, после того как с каждым из них провели приватные беседы в нужных кабинетах», – полагает эксперт.

    При этом никаких протоколов безопасности власти пересматривать не собираются. «Киев прямо и открыто признает отсутствие боеприпасов для систем ПРО. Как только эта информация попала в публичный доступ, Украина начала призывать Россию к миру. Впрочем,

    реальная остановка конфликта Зеленского не интересует – ему нужно время на восстановление сил.

    А потому, спуск Рады в подвал – сигнал о том, что мы все сделали правильно», – говорит Корнилов.

    С тем, что сложившаяся в Киеве ситуация подтверждает правильность курса ВС РФ согласен и обозреватель сайта «Украина.ру» Владимир Скачко. «Люди, которые способствовали разжиганию конфликта, а это как раз депутаты Верховной рады, должны ощущать опасность, исходящую от него, на собственной шкуре», – уточняет он.

    «Вполне допускаю, что «карусель» из «Гераней» заставит их переосмыслить собственные подходы к политике. Однако не исключаю, что в случае остановки атак они могут достаточно быстро «прийти в чувство» и вновь приступить к любимым делам – хищению западных средств», – резюмирует Скачко.

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