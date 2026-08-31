Украинская торговля вернулась в эпоху без супермаркетов

Tекст: Олег Исайченко

Ответные удары России по украинским логистическим узлам и складам начали сказываться на работе супермаркетов – в магазинах пустеют полки. На нехватку продуктов жалуются жители Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы и ряда других городов. Наиболее остро проблема ощущается в столице: покупатели столкнулись с дефицитом хлеба, овощей для борщевого набора, курятины и замороженных полуфабрикатов. Критическая ситуация складывается с подсолнечным маслом – в некоторых магазинах его нет вовсе, пишут местные СМИ.

На пустые прилавки обратила внимание и западная пресса. «Исчезли свежие продукты, а также молочка, включая сметану, йогурт и сыр. Некоторые магазины заполнили пустующие площади излишками товаров, пытаясь минимизировать ощущение дефицита. Правительство, стремясь избежать паники среди населения, не выпустило никаких предупреждений. Однако супермаркеты предупредили покупателей о временных перебоях», – описывает The Washington Post ситуацию в украинской розничной торговле.

О проблемах с поставками косвенно свидетельствуют и меры, которые принимают сами торговые сети. Так, крупнейшая сеть супермаркетов АТБ с 28 августа официально ввела ограничение: в одни руки можно приобрести не более шести единиц или килограмма товаров социальных категорий. Правило распространяется как на покупки в магазинах, так и на онлайн-заказы.

В компании объяснили ограничения участившимися случаями «оптовых закупок» для последующей перепродажи. По версии АТБ, из-за низких цен недобросовестные покупатели создавали искусственный ажиотаж. При этом в сети заверили, что дефицита продукции и товаров на складах нет.

Одновременно проблемы затронули и саму логистику. Крупнейший оператор Fozzy Group был вынужден приостановить набор персонала и пересмотреть расходы на оплату труда. Как сообщает Forbes, только в августе в результате ударов пострадали десять распределительных центров компании, обеспечивавших поставки в магазины «Сільпо», Fozzy, Thrash! и «Фора». Теперь владельцы бизнеса пытаются компенсировать потери за счет масштабного сокращения текущих расходов.

По данным украинской стороны, уничтожено около 90% складов торговых сетей. При этом власти признают, что удары по логистической инфраструктуре уже отражаются на розничной торговле. «Без еды украинцы не останутся, но магазинам придется перестраивать логистику», – отметил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, атаки ВС России на логистическую инфраструктуру могут привести к сокращению ассортимента в магазинах и росту цен. Таким образом, перебои с поставками пока не привели к полному дефициту продовольствия, однако уже вынуждают украинские торговые сети менять привычную систему снабжения.

Ранее Владимир Путин заявил, что наращивание российских ударов стало результатом «авантюры» киевских властей, «которые задумали нанести еще одно «стратегическое поражение» России – на этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике». Он подчеркнул, что

Киев сам открыл «ящик Пандоры», начав атаки на объекты экономики России.

«Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы», – подчеркнул глава государства.

Отметим, в ночь на 31 августа сообщалось об очередной серии ударов в районе Погребов Киевской области, предварительно, по складам АТБ. Также был атакован логистический объект Varus. В компании рассказали о «значительном ущербе» и предупредили: возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках магазинов. До этого целью становились ликеро-водочный завод «Хортица» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, склады «Рошен», Comfy, крупные хабы 3PL-операторов Raben Group и Bergen Cargo.

По сообщениям украинских СМИ, за пять суток атак выведены из строя около 400 тыс. кв. м складских площадей – в том числе до 100 тыс. кв. м дефицитных холодильных помещений. Как отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, пустые полки в Киеве и Львове – «следствие разрыва логистики, а не дефицита производства». В свою очередь Экономист Иван Лизан также подчеркивает:

на Украине не продовольственный, а торгово -логистический кризис.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он рассказал об устройстве системы снабжения в современном ритейле. «Ключевым звеном выступают не супермаркеты или гипермаркеты, а распределительные центры – это крупные склады, где принимают, хранят, сортируют, фасуют, маркируют и учитывают товары от производителей и импортеров, а затем отгружают их по заявкам магазинов сети. Как правило, такой центр – один на область или крупный город, в нем предусмотрены отдельные зоны для разных категорий товаров: бакалея, сыпучие продукты и прочее», – отметил собеседник.

Впрочем, добавил он, часть товаров может поставляться напрямую со складов производителя или импортера – в этом случае работу координирует торговый представитель: он занимается выкладкой продукции бренда на полки магазинов и передает производителю данные о спросе, чтобы тот мог корректировать поставки.

Но в FMCG-ритейле (Fast-Moving Consumer Goods, то есть это товары повседневного спроса, на продаже которых специализируются, например, российские «Пятерочка» и «Магнит», украинские АТБ и «Сельпо») роль распределительных центров особенно критична, уточнил Лизан. «Ни с одного другого объекта вы не сможете снабдить в разумные сроки и за вменяемую стоимость десятки магазинов», – пояснил спикер.

При этом совокупная площадь современных складских помещений украинских ритейлеров достигает трех млн кв. м, сосредоточены они преимущественно в Киеве и Киевской области. «Для сравнения: в России крупные ритейлеры располагают значительно большими складскими мощностями: у Wildberries более 5,2 млн кв. м складов, у Ozon – пять млн кв. м, у «Магнита» и X5 – примерно по 2,1-2,2 млн кв. м у каждой компании», – указал экономист.

Дефицит складов на Украине привел к тому, что одним из ключевых инструментов организации логистики стала схема 3PL (Third Party Logistics), продолжил он. «Эта модель предполагает, что на одном складе хранятся товары разных брендов: скажем, продукты сети «Сильпо», косметика магазина «Ева», спортивная одежда Puma и Adidas. Прилет по такому объекту приводит к потерям сразу у нескольких розничных сетей», – детализировал аналитик. Как напомнил Лизан,

после того как противник «ради пиара и красивой картинки» начал атаковать объекты российских маркетплейсов, ВС России нарастили удары по складам и распределительным центрам FMCG-ритейла.

«В результате розничная торговля откатывает к «заводским настройкам», лет на 25 назад – в эпоху «до супермаркетов». То есть формально крупные магазины остаются, но их снабжение уже не соответствует стандартам современной торговой сети»,

– сказал он. По оценкам собеседника, Украина не сможет быстро перестроить логистические маршруты. «Возможно, придется наладить работу целой цепочки небольших грузовиков вроде «Газелей»: они будут курсировать напрямую от производителей к торговым точкам. При такой схеме ассортимент неизбежно сократится примерно вдвое», – считает эксперт.

Так, в первую очередь исчезнут товары, требующие строгого температурного режима: замороженные продукты, колбасы и колбасные изделия, молоко и кисломолочная продукция – потому что в процессе транспортировки условия хранения почти наверняка будут нарушены, уточнил Лизан. «Но даже если удастся сохранить нужный температурный режим, стоимость такой логистики окажется значительно выше, чем при централизованном снабжении через распределительный центр», – добавил собеседник.

«Соответственно, изменится и цена на товар: с ростом логистических издержек они неизбежно вырастет, – отметил экономист. – Одновременно сети резко сократят сопутствующие расходы: исчезнут скидки и промоакции, а часть персонала будет уволена». При этом, как указал Лизан, построить новый склад – задача не из дешевых. «Самый минимальный вариант обходится примерно в 500 долларов за квадратный метр. И это лишь сама коробка с подъездными путями и коммуникациями: без стеллажей, холодильного оборудования, погрузчиков, линий фасовки и сортировки», – добавил специалист.

«Сильпо» и АТБ, по всей видимости, все же придется строить склады – «просто для того, чтобы нормально торговать в современных условиях». «Однако это сопряжено с колоссальными затратами. Во-первых, нужно возвести сам склад. Во-вторых, необходимо оплачивать товары, которые поставщики уже отгрузили. При этом возникает закономерный вопрос: какой смысл вкладывать огромные ресурсы в строительство, пока нет гарантий, что склады не станут мишенью новых ударов?», – рассуждает аналитик.

На этом фоне прогнозируется сокращение и упрощение ассортимента в магазинах на Украине.

«То есть на полках останутся крупы, тушенка, хлеб, картошка. Про сыры, йогурты, сметану, пельмени, мороженое, вареники, какие-то деликатесы местным жителям придется забыть на какое-то время», – считает Лизан. При этом говорить, насколько долго продлится такая ситуация, сложно. «Я исхожу из того, что российская армия уничтожит склады в Киеве и области, а дальше перейдет к объектам во Львовской области. Тем более что произошла замена поршневых «Гераней» на реактивные, а украинская ПВО деградирует», – предположил спикер.

Он допускает, что интенсивные удары не прекратятся как минимум до 20 сентября. Затем, вероятно, потребуется одна-две недели на переговоры и принятие противником новых реалий. В лучшем случае ограниченная деэскалация может наступить в начале октября – скорее всего, она затронет лишь вопрос разблокировки взаимного морского экспорта», – считает Лизан.

Как бы то ни было, пока внутри Украины не стоит ожидать социальных или политических последствий в связи с пустыми полками. «Да, мы услышим заявления украинских бизнесменов с просьбами оказать меры господдержки, но со стороны Зеленского последует лишь невнятное бормотание – он несколько затерялся в нарративах», – отметил собеседник.

Политолог Лариса Шеслер, в свою очередь, прогнозирует, что местные пропагандисты – дабы спасти положение руководства Украины – будут кричать о голоде. «Им хочется представить Россию как «агрессора», который своим ударами по складам якобы обрекает простых горожан на голодную смерть. При этом в текущем году по данным украинских источников доходы ритейла выросли на 18%. Да, сейчас они просядут и немного растрясут жирок. Но выйдут вперед небольшие оптовые базы и мелкие сельские предприятия с крупорушками и маслобойнями. Голода от недостатка продуктов не будет. Склады и элеваторы трещат от зерна и круп», – написала она в своем Telegram-канале.

Отметим, на днях Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России начали подготовку к массированным ударам по энергетическим объектам Украины в соответствии с полученными указаниями. «Это значит, что самое «интересное время» у украинцев только начинается», – заключил политолог Юрий Баранчик.