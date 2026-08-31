Силуанов предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга

Силуанов назвал два ключевых вызова мировой экономике

Tекст: Катерина Туманова

«Мировая экономика сталкивается с двумя основными вызовами – геополитической фрагментацией, которая ограничивает свободное движение товаров, капитала и технологий, а также дальнейшим увеличением глобальной долговой нагрузки», – приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.

Министр подчеркнул, что проблема колоссального госдолга продолжает усугубляться и грозит необратимыми последствиями. Всего за четыре года мировые расходы на обслуживание долгов увеличились примерно на 50%.

При этом развитые государства направляют 80% новых заимствований только на рефинансирование старых обязательств.

«На этом фоне за последние пять лет стоимость заимствований выросла более чем в три раза», – указал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. Силуанов развеял слухи о проблемах с финансами в России. Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов.