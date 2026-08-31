В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Силуанов предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга
Силуанов назвал два ключевых вызова мировой экономике
Глобальная экономическая система столкнулась с серьезными проблемами из-за ограничения свободного движения капитала и стремительного увеличения долговой нагрузки развитых государств, заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече представителей министерств финансов стран G20 в Эшвилле.
«Мировая экономика сталкивается с двумя основными вызовами – геополитической фрагментацией, которая ограничивает свободное движение товаров, капитала и технологий, а также дальнейшим увеличением глобальной долговой нагрузки», – приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Министр подчеркнул, что проблема колоссального госдолга продолжает усугубляться и грозит необратимыми последствиями. Всего за четыре года мировые расходы на обслуживание долгов увеличились примерно на 50%.
При этом развитые государства направляют 80% новых заимствований только на рефинансирование старых обязательств.
«На этом фоне за последние пять лет стоимость заимствований выросла более чем в три раза», – указал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. Силуанов развеял слухи о проблемах с финансами в России. Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов.