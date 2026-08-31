Моди призвал Россию и Украину двигаться к прекращению конфликта

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы индийского правительства, продолжение конфликта негативно отражается на всем человечестве, тогда как движение к миру дает надежду на прекращение противостояния, передает РИА «Новости».

«Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир», – подчеркнул Моди.

Индийский премьер отметил, что необходимо перейти от затяжного конфликта к его завершению.

«Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. Необходимо двигаться именно в этом направлении, это очень важно для всего человечества», – заявил премьер-министр Индии.

В декабре прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил за скорейшее установление мира на Украине.

Осенью 2024 года индийский лидер заявил о готовности Нью-Дели оказать любое содействие для урегулирования конфликта.

В августе того же года политик в ходе телефонного разговора заверил президента России Владимира Путина в желании помочь разрешить кризис.