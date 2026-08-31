В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.10 комментариев
Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС
Чтобы не допустить дефицита горючего в регионах, профильные ведомства начнут жестче отслеживать стоимость топлива на частных заправках и превентивно реагировать на рыночные риски, говорится в поручении вице-премьера Александра Новака.
Новак в рамках заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам взять под строгий контроль стоимость топлива на независимых автозаправочных станциях, передает ТАСС.
«Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте», – говорится в сообщении правительства.
Власти уделили особое внимание выполнению соглашений между крупными сетями АЗС и региональными операторами. Мониторинг этих договоренностей будет продолжен совместно с регионами, и при необходимости профильные ведомства примут дополнительные меры для поддержания стабильности цен и поставок.
Кроме того, вице-премьер призвал заранее выявлять риски и оперативно реагировать на них, чтобы не допустить дефицита бензина и дизеля на внутреннем рынке. Минэнерго вместе с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей каждого региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране.
Правительство России анонсировало разработку механизмов взаимодействия властей с частными заправками для стабилизации стоимости горючего.
В июле Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против шести независимых топливных операторов из-за синхронного завышения цен.