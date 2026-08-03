Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.0 комментариев
Ударом ВСУ повреждено хирургическое отделение больницы в Алешках
Хирургическое отделение больницы в Алешках получило повреждения после атаки ВСУ
В результате обстрела ВСУ пострадало хирургическое отделение центральной районной больницы в Алешках Херсонской области, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.
По словам Хоменко, повреждены магазин, дом культуры, административное здание, хирургическое отделение алешкинской ЦРБ, газораспределительная станция, электроподстанция, трансформатор, автомобили и узлы связи, передает ТАСС.
Хоменко также добавил, что от действий противника пострадал населенный пункт Раденск. Там в результате удара полностью сгорели ангар и два трактора местного коммунального предприятия.
В июне этого года украинский беспилотник ударил по территории центральной районной больницы в Алешках.
В декабре прошлого года при обстреле больницы в Алешках погибли три сотрудника.
В августе 2024 года в результате атаки дронов на здание пострадала медсестра.