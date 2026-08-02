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Ночная атака дронов ВСУ стала одной из самых массированных за год
Атака беспилотников ВСУ в ночь на 2 августа, когда над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей были перехвачены и уничтожены 635 украинских дронов, стала одной из самых массированных с начала года, следует из подсчетов на основе данных Минобороны России.
Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 635 украинских дронов над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. Эта атака стала одной из самых крупных с начала текущего года, передает ТАСС.
В течение минувшей ночи беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей. Также атаке подверглись Московский регион, Республика Крым и Краснодарский край.
Предыдущий крупный налет беспилотников украинской армии на российские регионы произошел 24 июля, когда средства ПВО ликвидировали 571 дрон. Самая массированная атака с начала года была зафиксирована 26 июня, тогда удалось сбить и перехватить 660 БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 2 августа российские средства ПВО перехватили 635 украинских беспилотников.
В середине июля военные уничтожили 375 вражеских дронов.
Месяцем ранее системы противовоздушной обороны отразили налет 555 аппаратов.