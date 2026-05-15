Дрон ВСУ ударил по машине в Брянской области и ранил двух человек

В результате удара дрона ВСУ по машине в Брянской области ранены два человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские военные применили беспилотник для удара по селу Солова в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в «Максе». «ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», – написал глава региона.

Он уточнил, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Руководитель области пожелал раненым скорейшего выздоровления и добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне от удара украинского дрона в области погиб совершавший пеший поход в Бразилию с самодельной повозкой, путешественник Саша Конь.

Ранее, в среду вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты региона, что привело к смертельным ранениям двоих мирных жителей

В тот же день, 13 мая еще двое мужчин пострадали от удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Соловьевка Брянской области.