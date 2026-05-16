Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.8 комментариев
Силы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря
Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации с 20.00 до 22.00 мск 67 украинских беспилотников над десятью регионами страны и акваторией Черного моря.
«В период с 20.00 до 22.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщало о 89 сбитых дронах ВСУ над девятью областями России и Черным морем за пять часов субботы. С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ по состоянию на 18.00 субботы.