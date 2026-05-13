Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.0 комментариев
Норовирус запер тысячи туристов на лайнере во Франции
Во Франции изолировали лайнер из-за вспышки норовируса и гибели пассажира
Около 1,7 тыс. человек оказались заблокированы на прибывшем в Бордо судне Ambition после смерти 90-летнего британца и выявления гастроэнтерита у десятков пассажиров.
Около 1,7 тыс. пассажиров и членов экипажа оказались изолированными на борту круизного лайнера Ambition, прибывшего во французский Бордо, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sud Ouest.
Причиной жестких мер стала смерть британца старше 90 лет от гастроэнтерита, вызванного норовирусом.
Помимо скончавшегося мужчины, симптомы заболевания проявились еще у 50 человек на борту. В связи с этим префектура запретила всем покидать судно до получения результатов анализов, для забора которых на лайнер уже прибыла бригада медиков.
Издание подчеркивает, что инфекция не связана с хантавирусом. Вероятнее всего, речь идет о вспышке гастроэнтерита, быстрому распространению которого способствовали условия замкнутого пространства.
Известно, что судно следовало с Шетландских островов с остановками в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте.
Ранее, 1 апреля, вспышка хантавируса произошла на лайнере MV Hondius, следовавшем из Ушуайи на Канарские острова. Та инфекция поразила 11 человек, трое из которых скончались. На борту находилось около 150 граждан Британии, Испании, Нидерландов и США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал вспышку норовирусной инфекции на круизном судне «Николай Карамзин».
Весной 2025 года норовирус поразил более 230 человек на борту лайнера Queen Mary 2.