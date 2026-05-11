Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.12907 комментариев
Возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза в 2025 году
В 2025 году количество возвращающихся в Россию соотечественников увеличилось в четыре раза, чем годом ранее, сообщил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.
«Еще одна тенденция – рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», – приводит слова дипломата ТАСС.
По словам представителя ведомства, главными мотивами для смены места жительства выступают бытовая дискриминация и агрессивная русофобия. Важную роль сыграло введение института репатриации с начала 2024 года, предлагающего переселенцам различные льготы и меры социальной поддержки.
Программа содействия добровольному переселению работает 19 лет. За период с 2007 по 2025 год в страну переехали свыше 1,25 млн человек, при этом качество отбора кандидатов постоянно повышается за счет обязательного языкового тестирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые три квартала 2025 года в Россию по программе переселения вернулись более 21 тыс. соотечественников. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил рост числа заявок на переезд от граждан западных стран. Президент России Владимир Путин освободил репатриантов из ряда государств от обязательного подтверждения знания русского языка.