В Совбезе Белоруссии посоветовали Европе покупать комбайны вместо танков

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Европе лучше покупать комбайны

Tекст: Антон Антонов

«Мы видим, анализируем то, что происходит сегодня. Большое количество учений, огромное вкладывание денег на военные бюджеты, покупка новых образцов техники американских, тех образцов техники. Соревнуются наперегонки, кто больше купит танков. Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб», – приводит слова Вольфовича РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Он также обратил внимание на необходимость решения социально-экономических проблем в странах Европы. Он отметил, что европейская экономика переживает кризис, который сопровождается закрытием крупных предприятий и ухудшением условий жизни граждан. В качестве примера Вольфович упомянул закрытие заводов автомобильного концерна Volkswagen.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на ущерб европейской экономике из-за постоянного роста военных бюджетов. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о реальной подготовке западных государств к вооруженному конфликту. Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в принуждении европейских стран к покупке ненужных танков в кредит.