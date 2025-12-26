Минобороны Белоруссии заявило о готовности Запада начать войну

Глава минобороны Белоруссии Хренин заявил о готовности Запада начать войну

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Первый информационный» заявил, что западные государства действительно ведут подготовку к войне, передает ТАСС.

Хренин отметил: «Они везде говорят: «Мы готовимся к войне». Мы думаем, что это не пустые слова, какой-то блеф от этих политиков звучит. Они действительно это делают».

Министр подчеркнул, что напряженность и склонность к радикализации растут на фоне роста числа учений, модернизации портов и аэродромов, а также выделения крупных финансовых ресурсов. По его словам, создание мощных армий в Польше, Германии, Франции и Прибалтике напоминает подготовку, которая происходила перед Второй мировой войной.

Хренин добавил, что западные страны тратят свыше пяти процентов ВВП на военные нужды, что министр считает показателем предвоенного бюджета. Также он обратил внимание на усиление присутствия НАТО, подчеркнув, что из 18 батальонных групп большинство размещаются в Польше и Прибалтике.

Глава Минобороны сообщил, что европейские государства увеличивают закупки вооружения, приводя в пример планы Польши приобрести около тысячи танков и 32 самолета F-35, способных нести ядерное оружие. По мнению министра, на Западе даже называют сроки возможного конфликта, что еще больше укрепляет уверенность в серьезности происходящего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Орешник» прибыл в Белоруссию, где его готовят к боевому дежурству и интеграции в систему обороны.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус исключил возможность нападения России на страны НАТО и заявил о стремлении Москвы вызвать внутренние разногласия в альянсе.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил удивление по поводу мирных заявлений Писториуса.