Первый веганский сертификат на алкоголь выдали в России
В России впервые выдан сертификат на алкогольную продукцию без содержания компонентов животного происхождения, его обладателем стало предприятие из Башкортостана.
Первый веганский сертификат на алкогольную продукцию в России выдан предприятию «Башспиртпром» из Башкортостана, сообщили в Роскачестве.
«Орган по сертификации «Роскачество – Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО «Башспиртпром», – говорится в сообщении ведомства.
«Башспиртпром» стал первым производителем в регионе, прошедшим сертификацию по ГОСТ, который не допускает присутствия даже молекулярных примесей животного происхождения в процессе производства продукции, передает ТАСС.
Как отметили в Роскачестве, сертификация была проведена аккредитованным органом, и теперь предприятие сможет маркировать свою продукцию специальным знаком. Этот знак был выбран по итогам всероссийского голосования.
