Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.2 комментария
Глава ФАС заявил об отсутствии изменений тарифов ЖКХ с 1 января
Глава ФАС Шаскольский: С 1 января никаких изменений тарифов ЖКХ не произошло
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что с 1 января никаких изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги не произошло.
Он уточнил: «С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», передает РИА «Новости».
Шаскольский пояснил, что возможные изменения сумм в квитанциях для россиян и бизнеса могут быть связаны исключительно с ростом потребления электрической или тепловой энергии в зимние месяцы, а не с изменением тарифов.
Ранее «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность контроля ситуации с увеличением платы за коммунальные услуги в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России намерены отслеживать ситуацию с ростом стоимости коммунальных услуг. Руководство Госдумы усилило контроль за тарифами ЖКХ и расширило роль ФАС в их регулировании.