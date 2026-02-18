Глава ФАС заявил об отсутствии изменений тарифов ЖКХ с 1 января

Глава ФАС Шаскольский: С 1 января никаких изменений тарифов ЖКХ не произошло

Tекст: Дарья Григоренко

Он уточнил: «С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», передает РИА «Новости».

Шаскольский пояснил, что возможные изменения сумм в квитанциях для россиян и бизнеса могут быть связаны исключительно с ростом потребления электрической или тепловой энергии в зимние месяцы, а не с изменением тарифов.

Ранее «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность контроля ситуации с увеличением платы за коммунальные услуги в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России намерены отслеживать ситуацию с ростом стоимости коммунальных услуг. Руководство Госдумы усилило контроль за тарифами ЖКХ и расширило роль ФАС в их регулировании.