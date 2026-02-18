Лавров пообещал продолжить поддержку Кубы в вопросах безопасности

Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Лавров: Россия продолжит поддерживать Кубу в вопросах безопасности
Россия продолжит оказывать поддержку Кубе в вопросах обеспечения ее суверенитета и безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Будем продолжать поддержку Кубы, кубинского народа в деле защиты суверенитета и безопасности страны», – подчеркнул он в начале переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает РИА «Новости».
Лавров также отметил, что Москва полностью отвергает обвинения в том, что сотрудничество России и Кубы якобы представляет угрозу для США.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжит поддержку Кубы вопреки блокаде США. Он анонсировал встречу Владимира Путина с главой МИД Кубы.