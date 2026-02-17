Пять человек ранены при атаках ВСУ по Белгородской области

Пять человек ранены при атаках ВСУ по трем муниципалитетам Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ, пострадали пять мирных жителей, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

В поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота, у другого мужчины диагностированы ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей зафиксировали баротравму. Раненых экстренно отправили в городскую больницу № 2 Белгорода, в здании повреждены окна, фасад и входная группа.

В районе села Почаево Грайворонского округа FPV-дрон поразил автомобиль – водитель получил баротравму и ожог руки. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего перевели в областную клиническую больницу. Автомобиль полностью уничтожен огнем.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по машине, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины был доставлен самообороной в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль также поврежден.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу и атаке дронов, а системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.

В воскресенье Белгород также подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, а в селе Никольское мирный житель оказался госпитализирован после удара украинского FPV-дрона по его автомобилю.

А в субботу в области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два человека.




