В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.24 комментария
Пять человек ранены при атаках ВСУ по Белгородской области
Пять человек ранены при атаках ВСУ по трем муниципалитетам Белгородской области
Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, в результате которых пострадали пять местных жителей, повреждены здания и автомобили, сообщают власти региона.
Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ, пострадали пять мирных жителей, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
В поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота, у другого мужчины диагностированы ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей зафиксировали баротравму. Раненых экстренно отправили в городскую больницу № 2 Белгорода, в здании повреждены окна, фасад и входная группа.
В районе села Почаево Грайворонского округа FPV-дрон поразил автомобиль – водитель получил баротравму и ожог руки. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего перевели в областную клиническую больницу. Автомобиль полностью уничтожен огнем.
В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по машине, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины был доставлен самообороной в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль также поврежден.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу и атаке дронов, а системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.
В воскресенье Белгород также подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, а в селе Никольское мирный житель оказался госпитализирован после удара украинского FPV-дрона по его автомобилю.
А в субботу в области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два человека.