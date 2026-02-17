В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.30 комментариев
Semafor: Трамп пытается затянуть рассмотрение санкций против энергетики России
Президент США Дональд Трамп, по мнению демократов, затягивает рассмотрение двухпартийного законопроекта об ужесточении ограничений для российского энергетического сектора, сообщил портал Semafor со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блументаля.
Трамп затягивает процесс голосования по новому санкционному законопроекту, который направлен против энергетического сектора России, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor и заявление сенатора-демократа Ричарда Блументаля.
По словам Блументаля, многие ждали одобрения от президента для начала голосования, однако Трамп продолжает медлить с принятием решения. «Мы ждали зеленого света, а он (Трамп) так долго колебался, что любой, кто следил за его движениями, повредил шею», – отметил сенатор.
Блументаль убежден, что именно президент Трамп сейчас остается главным препятствием для рассмотрения в Сенате законопроекта об усилении санкций против российского энергетического сектора.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Компания «Лукойл» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти.