Российская делегация прибыла в отель перед переговорами в Женеве

Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.0 комментариев
Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в отель в Женеве перед переговорами, передает РИА «Новости».
В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.
Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву