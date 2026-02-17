Российская делегация прибыла в отель перед переговорами в Женеве

Tекст: Вера Басилая

Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в отель в Женеве перед переговорами, передает РИА «Новости».

Кортеж с членами российской делегации прибыл к месту проведения встреч накануне начала официальных мероприятий.

Ранее самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву