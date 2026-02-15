Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.7 комментариев
ПВО за два часа уничтожила 88 украинских БПЛА над Россией и Черным морем
Средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа, сообщило Минобороны РФ.
Средства противовоздушной обороны уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за два часа, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, атака произошла 15 февраля с 7 до 9 часов утра. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, акваторией Азовского моря, над территориями Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваторией Черного моря», – говорится в сообщении Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вологодскую область атаковали шесть беспилотников.
В результате уничтожения одного из беспилотников задержали движение поездов в Воронежской области.
Силы ПВО в Удмуртии также уничтожили беспилотник.