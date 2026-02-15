Косачев назвал Мюнхенскую конференцию абсолютно бессмысленной

Tекст: Дарья Григоренко

Косачев в своем Telegram-канале отметил, что европейцы на форуме обсуждали лишь вопросы вооружения и готовности к войне с Россией, а ощущение неминуемости такого конфликта уже вписано в их планы.

Косачев отметил, что участники конференции рассуждали о необходимости дать Украине больше оружия, включая «Томагавки», и были уверены, что это приведет к победе Киева. Политик подчеркнул, что риторика о возможности победы Украины, а также рассуждения о скорой атаке России на НАТО звучали особенно остро.

По словам сенатора, нынешняя ситуация в Европе напоминает весну 1945 года в Германии, когда Рейх продолжал сопротивляться, несмотря на безнадежность положения. Он считает тревожным, что в Европе, по его мнению, победила «партия войны», вытеснив здравый смысл и даже инстинкт самосохранения.

Косачев также обратил внимание, что США в этот раз выступили в роли «доброго следователя», прислав госсекретаря Марко Рубио вместо прошлогоднего «злого следователя» вице-президента Джей Ди Вэнса. Однако, как подчеркнул политик, несмотря на заверения в поддержке, восстановление трансатлантического альянса так и не состоялось.

В завершение сенатор подчеркнул, что после итогов конференции «лишний раз убедились, что говорить с этой Европой нам пока не о чем», и напомнил о роли Европы в возникновении двух мировых войн.

Ранее сообщалось, что переговоры европейцев об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились.

В воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что на Мюнхенской конференции многие люди просто ушли с дискуссии с участием Владимира Зеленского.