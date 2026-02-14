Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Захарова отвергла обвинения Запада об использовании эпибатидина против Навального
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) используются для отвлечения внимания от проблем Запада.
Мария Захарова прокомментировала распространенную западными странами информацию о якобы применении яда лягушки эпибатидина против Алексея Навального, заявив, что подобные заявления являются информационным вбросом, передает ТАСС.
Она подчеркнула: «Будут результаты анализов, будут формулы веществ – будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления – это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».
Захарова напомнила, что Запад прибегает к подобным информационным кампаниям каждый раз, когда возникает необходимость отвлечь внимание от собственных нерешенных вопросов.
Она добавила, что в моменты, когда требовалось предоставить результаты расследования по инцидентам с «Северным потоком», западные страны вновь поднимали тему Навального или Скрипалей, не предоставляя никаких данных по существу.
14 февраля Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция выступили с совместным заявлением, где обвинили Россию в применении эпибатидина против Навального.
В документе указывается, что этот вывод якобы основан на анализе биоматериалов Навального, и Россия якобы нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия.
Ранее суд приговорил троих бывших адвокатов Алексея Навального к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Новые сроки лишения свободы для бывших защитников Навального также предусматривают запрет на адвокатскую деятельность сроком четыре года.