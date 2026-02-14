Tекст: Денис Тельманов

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины по итогам 2025 года превысило 44 млрд долларов, передает ТАСС.

По данным Государственной таможенной службы, общий товарооборот страны за двенадцать месяцев составил 125,1 млрд долларов. Из этой суммы импорт составил 84,8 млрд долларов, а экспорт – 40,3 млрд долларов.

Ведущими странами по поставкам товаров на Украину в 2025 году стали Китай, Польша и Германия, которые завезли продукции на 19,2 млрд, 7,9 млрд и 6,6 млрд долларов соответственно.

Основными импортерами украинских товаров за этот же период выступили Польша, Турция и Германия, закупившие соответственно на 5 млрд, 2,7 млрд и 2,4 млрд долларов.

В 2024 году дефицит торгового баланса Украины составлял 29,1 млрд долларов, и этот показатель тогда был назван рекордным главой финансового комитета Верховной рады Даниилом Гетманцевым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг на Украине вырос почти на 30% за прошлый год и достиг 98,4% ВВП.

Министерство финансов Украины признало, что иностранные кредиты стали основой государственного бюджета, причем основная часть поступила от стран G7.

Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Евросоюза выделить Украине 90 млрд евро, отметив, что эти средства должны укрепить позиции страны.