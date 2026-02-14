В ХМАО подросток погиб после схода снега с крыши

В ХМАО подросток погиб из-за схода снега с крыши

Tекст: Мария Иванова

Вечером 14 февраля в Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с крыши сошел снег, сообщает Telegram-канал СУ СК Югры.

результате происшествия подросток 2013 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один ребенок был госпитализирован.

По факту трагедии Сургутский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Следователь выехал на место происшествия для проведения всех необходимых следственных действий.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, уточняются причины трагедии. Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и своевременную очистку кровли хоккейного корта от снега.

Ранее в субботу в Котовске мужчина 1955 года рождения погиб после обрушения козырька на входе в хирургическое отделение больницы из-за скопившегося снега.

Накануне произошли сразу три инцидента, связанные с падением снега. Так, в Москве погиб ребенок из-за схода снега с навеса над балконом. В Нижнем Новгороде при сходе наледи с крыши пострадали пятеро детей.

В Московском ТАО мужчина оказался погребен под снегом после схода снежного покрова с крыши частного дома и скончался на месте.