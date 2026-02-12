Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам производства и хранения ударных БПЛА.

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Кондратовки, Андреевки, Мирополья и Новодмитровки Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Покровкой и Петропавловкой.

Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Боровой, Ковалевки и Нечволодовки Харьковской области.

Противник потерял до 180 военнослужащих, три брониемашины «Казак», четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Константиновки, Дмитровки, Юрковки и Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Гришино, Светлого, Белицкого, Кучерова Яра, Сергеевки ДНР, Новопавловки, Гавриловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Горького, Ровного, Самойловки, Никольского, Чаривного, Розовки, Барвиновки Запорожской области и Тихого Днепропетровской области.

При этом противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 бронемашин и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

За последние сутки ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

В понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.